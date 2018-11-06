За 9 месяцев 2018 года «Сапсан» заметно нарастил число пассажиров

Санкт-Петербург, , 17:31 — REGNUM В январе-октябре 2018 года высокоскоростные поезда «Сапсан» перевезли между Москвой и Санкт-Петербургом 4,7 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом сообщили 6 ноября в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За октябрь 2018 года «Сапсаны» перевезли 485 тыс. пассажиров, что дало рост в 3,1% к октябрю 2017 года.

Как отмечают железнодорожники, особенно заметно в текущем году вырос спрос на услугу перевозок в «Сапсанах» в составе организованных групп: в январе-октябре такими группами между двух столиц перевезено 212,2 тыс. пассажиров (+26,8%).

Как отмечает ИА REGNUM, поезда «Сапсан» были особенно востребованы в дни проведения чемпионата мира по футболу в июне-июле текущего года, интенсивность их движения в те дни была увеличена.

В настоящее время между Москвой и Петербургом ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят, в среднем, более 15 тыс. пассажиров в сутки.

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