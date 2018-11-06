Производительность труда в Италии растет на 0,4% в год

Рим, , 17:13 — REGNUM В 1995—2017 годах производительность труда в Италии растет в среднем на 0,4% в год, что вчетверо ниже среднеевропейского показателя (1,6%), сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 6 ноября, со ссылкой на данные национальной службы статистики Istat.

Близкий к «среднему» уровень роста производительности труда зафиксирован в таких европейских странах, как Франция (1,4%), Германия и Великобритания (1,5%).

По данным службы, в 2017 году в Италии общий объём производства вырос на 1%, производительность труда — на 0,8%, а производительность капитала (соотношение между вложенными ресурсами и добавленной стоимостью) — на 1,2%.

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