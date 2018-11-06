Птичий грипп на воронежской птицефабрике: введен карантин

Воронеж, , 17:08 — REGNUM На одном из предприятий Воронежской области выявлен птичий грипп. Информацию об этом распространила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Как сообщается, 31 октября при исследовании трупов птицы на одном из предприятий на территории Воронежской области был выявлен грипп птиц А субтип Н5. Наличие вируса подтвердила повторно проведенная экспертиза.

«В настоящее время на предприятии в Воронежской области проводятся мероприятия по борьбе с гриппом птиц», — говорится в сообщении ведомства.

Птичий грипп найден на фабрике «Птицепром «Бобровский». Указом губернатора Воронежской области на территории Бобровского района введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц, установлены ограничительные мероприятия.

Как отмечает ИА REGNUM, в последний раз птичий грипп в регионе был зарегистрирован в январе 2017 года, в местном зоопарке. Тогда пришлось уничтожить всех птиц, содержавшихся в нем, зоопарк закрыли на дезинфекцию.