Комитет ГД и СП не сошлись во мнении о кредитах Минфину для регионов

Москва, , 16:49 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на выравнивание региональных бюджетов, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Речь идет о законопроекте, согласно которому Минфин получит право в случае необходимости брать краткосрочные кредиты у банков, чтобы направлять эти средства на кредитование регионов. В частности, правительство планирует таким образом пополнять региональные бюджеты в объеме, который необходим для исполнения расходных обязательств федерального бюджета. Другими словами, в случаях кассового разрыва, Минфин сможет получать краткосрочные кредиты. Однако, как подчеркивают авторы инициативы, такая мера должна быть исключительно чрезвычайной.

Большинство депутатов поддержали предложение правительства, однако Счетная палата к такой инициативе отнеслась критически.

«У нас есть серьезные замечания по данной норме по следующим аргументам. Первое — ежегодные остатки свободных средств федерального бюджета достаточно значительны для того, чтобы осуществлять страхование от кассовых разрывов», — рассказал в ходе заседания комитета директор департамента Счетной палаты Вадим Дубинкин.

Кроме того, по его словам, правительство ежегодно привлекает внебюджетные источники, объем средств которых только в 2018 году составил 800 млрд рублей. Эти средства также можно было бы использовать. В идее правительство же Дубинкин увидел существенные риски.

«Предусматривается привлекать кредиты кредитных организаций — они достаточно дорогие. У нас вырастут расходы на обслуживание государственного долга, даже если это будет осуществляться в пределах одного финансового года. А если будет замещение других источников, то вырастет и госдолг», — заявил Дубинкин.

Тем не менее, комитет проголосовал за принятие законопроекта в первом чтении. Депутаты планируют рассмотреть его на пленарном заседании Госдумы 8 ноября.