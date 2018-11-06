Воронеж: Торги на строительство дороги за 5 млрд признаны несостоявшимися

Воронеж, , 16:35 — REGNUM Аукцион на строительство обхода города Боброва в Воронежской области признан несостоявшимся. Таким образом, подрядчик для строительства объекта стоимостью в 5 млрд рублей пока не найден.

О том, что аукцион на заключение контракта по строительству обхода Боброва Воронежской области за 5,1 млрд рублей признан несостоявшимся, говорится в конкурсной документации. Причина — в отсутствии предложений от участников конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, речь идет о строительстве юго-восточного обхода Боброва протяженностью 9,4 километра. Строительство дороги должно быть завершено к октябрю 2021 года. Конкурс на определение подрядчика ранее уже объявлялся. Весной 2017 года его отменили почти сразу после объявления. В октябре этого года по итогам конкурса был назван победитель — ООО «Трансстроймеханизация» (дочерняя компания ПАО «Мостотрест»), которая была и единственным участником тендера. Однако другая компания, АО «ДСК «Автобан», которую к торгам не допустили, направила жалобу в ФАС, и результаты конкурса отменили.

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