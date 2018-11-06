В Эстонии могут работать тысячи гастарбайтеров-нелегалов

Таллин, , 16:29 — REGNUM По оценкам Союза работодателей Эстонии, в Эстонии быстро растет не только число легальных сезонных работников, приезжающих из-за границы, но и нелегальных гастарбайтеров, которые работают неофициально. Об этом сообщил радионовостям ERR аналитик и советник Союза работодателей Эстонии Рауль Аарон.

«По оценкам союза работодателей, их (нелегальных сезонных работников) может быть примерно 5000 — 10 000 человек», — сказал Аарон.

При этом, по его словам, у государства нет точной информации о числе нелегалов.

«Мы спрашивали у различных ведомств, сколько у нас в стране работает неофициальных иностранных рабочих. Оказалось, что ни у кого не было такой информации. У государства нет такой информации», — заявил он.

Как ранее сообщало МВД Эстонии, к концу года число официальных гастарбайтеров в Эстонии вырастет до 22 000 человек по сравнению с 7500 на конец 2017 года. Около 80% из них — выходцы из Украины.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что в первой половине 2018 года число заявок на работу в этой стране от украинских граждан сократилось на четверть. Это связано с тем, что украинские мигранты стали активнее осваивать другие страны Европы.

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