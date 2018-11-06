Из латвийских банков бегут иностранные клиенты

Рига, , 16:25 — REGNUM Удельный вес вкладов иностранных клиентов в латвийских банка в конце сентября 2018 года составил 20,5%, что продемонстрировало потерю вкладов нерезидентов в несколько раз. Об этом сообщает пишет латвийский портал Delfi cо ссылкой на сообщение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии.

За 3 года вклады иностранных клиентов уменьшились более чем в два раза. Если в конце 2015 года удельный вес вкладов составлял 53,4%, что в денежном эквиваленте равняется 12,4 млрд евро, то по последним данным 2018 года показатель уменьшился до 20,5% — 3,2 млрд евро соответственно. Таким образом, в денежной эквиваленте латвийские банки в 2018 получили почти в четыре раза меньше, чем в конце 2015 года.

Отмечается, что в то же время вклады резидентов в латвийских банках по сравнению с концом 2015 года увеличились на 13%, или 1,5 млрд евро, и на конце сентября 2018 года сумма вкладов достигла 12,3 млрд евро.