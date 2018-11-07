Как скажутся российские санкции на украинской экономике

Киев, , 02:16 — REGNUM Баланс внешней украинской торговли не обнадеживает: за январь-сентябрь текущего года Украина наторговала в минус на $8,6 млрд — в полтора раза больше, чем за январь-сентябрь 2017-го. Как на этом фоне могут сказаться санкции РФ, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Рост негативного сальдо может ускориться в силу принятых Россией санкций против украинского бизнеса, которые, в прочем, в правительстве Украины не спешат оценить, требуя для расчетов около месяца. Но с учетом того, что в списке числятся такие крупные бизнесмены, включая Рината Ахметова, Юрия Косюка,Алексея Вадатурского и Геннадия Боголюбова,очевидно, что санкции скажутся как раз на двух самых прибыльных сферах во внешнеукраинской торговле — металлургии и аграрному экспорту.

Есть в списке и «Укрспирт», который уже отреагировал на свое присутствие в санкционном списке намерением инициировать законодательный запрет на продажу ликёро-водочной продукции в Россию. Производственные же мощности самого завода хотят переориентировать на производство топлива. Особенность ситуации в том, что деловые контакты с Россией — включая поставку своего товара — данное предприятие прекратила еще в прошлом году, и запрет на продажу водки в Россию затронет не непосредственного его, а частных производителей.

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