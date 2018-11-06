Встряску рублю дадут выборы в США

Москва, , 15:46 — REGNUM 7 ноября должен стать очень нервным и важным днем не только для российского рубля, но и для всех финансовых площадок мира. 7 ноября должны быть опубликованы результаты промежуточных выборов в США, от которых ни много ни мало, будет зависеть расстановка сил в американском Конгрессе и Сенате на ближайшие годы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Казалось бы, причем здесь рубль, но достаточно вспомнить что падение российской валюты в 2018 году, это, прежде всего, результат американских санкций. И если столь сильно может измениться расстановка сил в американском истеблишменте, то естественно может измениться ситуация и с риторикой в отношении России. Теоретически победа демократов будет означать усиление давления на Россию, победа республиканцев может несколько приостановить эскалацию американо-российского политического конфликта», — пояснил эксперт.

Кроме того, если сторонники американского президента выиграют выборы, то в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, у Дональда Трампа будет гораздо больше возможностей договариваться, невзирая на негативную реакцию своих политических оппонентов. Дополнительно, на курс рубля могут оказать заявления о введении второго этапа санкций США против России, связанных с «делом Скрипалей». Некоторая нервозность на рынке все же присутствует. Жесткий вариант может усилить давление на рубль, но без угрозы вторичных санкций не окажет на него критического влияния.

«Так что однозначно можно говорить о высокой волатильности курса рубля 6 и 7 ноября. И в случае победы демократов ждать вероятного падения российской валюты к доллару США до 67,50−68,50 и к евро 76,50−77,50. А в случае победы сторонников Трампа, рубль 7 ноября должен сохранить стабильность и возможно даже немного укрепиться к доллару США 64,50−65,50 и к евро 74,50−75,50», — считает Быков.

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