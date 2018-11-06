На 43% вырос экспорт сельхозпродукции из России в Китай

Москва, , 15:32 — REGNUM За 9 месяцев 2018 года объём экспорта сельскохозяйственной продукции из России в Китай вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и достиг показателя в $1,8 млрд. Об этом сегодня, 6 ноября, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время посещения первой международной выставки импортных товаров в Шанхае, сообщили в Минсельхозе РФ.

Патрушев отметил, что рынок Китая является одним из приоритетных для России. Высокие темпы оста экспорта способствовали увеличению объема двусторонней торговли сельхозпродукцией на треть — до $3,2 млрд.

Российско-китайские отношения обеспечивают глобальную стабильность

По словам главы Минсельхоза, в основном Россия поставляет в Китай рыбу, морепродукты, растительные масла, сою и шоколад. При этом российские аграрии заинтересованы в наращивании объемов экспорта зерновых культур, муки, масложировой продукции и сахара.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава российского правительства Дмитрий Медведев 5 ноября прибыл в Китай с трехдневным визитом. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой китайского правительства Ли Кэцяном, стороны обсудят сотрудничество Москвы и Пекина и подпишут ряд соглашений.

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