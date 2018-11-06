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Ирак в 2019 году намерен на 60% увеличить поставки нефти в Китай

Экономика

До 1,45 млн баррелей нефти ежедневно

Пекин, 6 ноября 2018, 15:23 — REGNUM  Ирак намерен поставлять в следующем году в Китай до 1,45 млн баррелей нефти ежедневно, что на 60% больше сегодняшнего показателя, заявил глава иракской государственной нефтяной компании SOMO Алаа аль-Ясири, сообщает 6 ноября Bloomberg.

По его словам, в настоящее время Ирак поставляет в Китай порядка 900 тыс. баррелей ежедневно. При этом до конца текущей недели в Тяньцзине будет создана совместная с китайской Zhenhua Oil компания, которая будет ежедневно продавать около 160 тыс. баррелей независимым нефтеперерабатывающим заводам.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года российские нефтяники подписали соглашения с властями Ирака о начале работ по добыче углеводородов на территории пяти участков. На начало 2018 года был намечен старт геологоразведочных работ. Добычу «чёрного золота» «Роснефть» планировала начать к 2021 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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