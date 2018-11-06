ЕС может вернуть пошлины на рис для стран Азии из-за проблем Италии

Рим, , 15:14 — REGNUM Евросоюз может вернуть ранее отмененные пошлины на рис для производителей из Камбоджи и Вьетнама, сообщает во вторник, 6 ноября, Il Sole 24 Ore со ссылкой на собственные источники в Брюсселе.

По этим данным, Еврокомиссия согласилась с аргументами итальянских производителей риса о том, что беспошлинный режим для азиатских производителей приводит к серьёзным экономическим потерям для европейских (итальянских) производителей.

Еврокомиссия намерена предложить Европейскому Совету вернуть пошлины для производителей Камбоджи и Вьетнама.

Министр сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо на своей странице в Twitter уточнил, что обсуждается возможность восстановления пошлин сроком на три года.

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