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В России в октябре 2018 года снизилось потребление электроэнергии

Экономика

За указанный период потребление электричества в стране составило 88,3 млрд кВт/ч

Москва, 6 ноября 2018, 15:11 — REGNUM  В октябре 2018 года в России на 1,5% по отношению к октябрю 2017 года снизилось потребление электроэнергии, свидетельствуют данные Системного оператора единой энергетической системы (АО «СО ЕЭС»).

Отмечается, что в октябре текущего года потребление электричества в России составило 88,3 млрд кВт/ч.

«Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в октябре 2018 года составило 88,3 млрд кВт/ч, что на 1,5% меньше объема потребления за октябрь 2017 года», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что он в целом одобряет предложения Министерства энергетики РФ о введении в стране социальных норм энергопотребления для физических лиц.

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Электроэнергетика
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