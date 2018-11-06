РФ не готова поднять тариф на вывоз мусора до европейского уровня – эколог

Москва, , 15:00 — REGNUM Повышать в России тариф на вывоз мусора в 10 раз или больше неправильно, невозможно и малореалистично, считает эколог Александр Закондырин. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя запланированное с 1 января 2019 года многократное увеличение этих тарифов.

«Действительно государству очень нужны средства, на которые можно было бы качественно изменить ситуацию, которая сложилась в отрасли обращения с отходами, — сказал Закондырин. — Они нужны на строительство инфраструктуры, связанной с переработкой и сортировкой отходов. Национальный проект «Экология» требует больших затрат».

Эколог отметил, что одним из источников финансирования этой «мусорной реформы» могут быть средства так называемых «мусорообразователей».

"Теперь возникает вопрос, сколько можно платить и сколько нужно платить, — продолжил Закондырин. — Если брать общеевропейские цены, то они совершенно не соотносятся с российскими, которые меньше европейских примерно в восемь раз. Также надо понимать, что у них (в ЕС — прим. ИА REGNUM ) вся инфраструктура уже построена. Есть свои сортировочные комплексы, перерабатывающие комплексы и так далее. Есть технологии мусоросжигания. Но заработки в Европе выше, чем в РФ. Говорить, что мы повысим тарифы в 10 раз или в 56 раз, это неправильно и невозможно. Это малореалистично. Но поднятие стоимости вывоза мусора — это неизбежная ситуация».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно выводам мониторинговой группы комитета Госдумы по экологии, платёж за вывоз мусора для семьи из трёх человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с нового года (с 1 января 2019 года) может увеличиться в 50 с лишним раз.

Также отметим, что, по мнению зампреда комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, исполнительного директора НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислава Жукова, повышение тарифов на вывоз мусора приведёт в России к серьёзному социальному резонансу, а экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и вовсе назвал планы властей по повышению тарифов произволом и грабежом населения приближёнными к власти олигархами.

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