Азербайджан в 2019 году откажется от закупок российского газа

Москва, 6 ноября 2018, 14:37 — REGNUM Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2019 года намерена отказаться от приобретения «голубого топлива» в России и Туркмении. Об этом сообщил представитель предприятия по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.
«Мы не планируем импортировать газ из России в следующем году», — цитирует его слова ТАСС.
По словам Ахмедова, в предстоящие месяцы будут получены несколько сотен миллионов кубометров, которые осталось закупить в России по годовому контракту.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября вице-президент государственной азербайджанской компании Эльшад Насиров предложил Газпрому продлить срок действия договора о поставках российского газа.
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