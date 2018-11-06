Азербайджан в 2019 году откажется от закупок российского газа

Москва, , 14:37 — REGNUM Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) с 2019 года намерена отказаться от приобретения «голубого топлива» в России и Туркмении. Об этом сообщил представитель предприятия по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов.

«Мы не планируем импортировать газ из России в следующем году», — цитирует его слова ТАСС.

По словам Ахмедова, в предстоящие месяцы будут получены несколько сотен миллионов кубометров, которые осталось закупить в России по годовому контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября вице-президент государственной азербайджанской компании Эльшад Насиров предложил Газпрому продлить срок действия договора о поставках российского газа.

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