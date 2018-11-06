Минфин РФ сообщил о планах крупных закупок валюты

Москва, , 14:10 — REGNUM Минфин России намерен направить на закупку валюты с 8 ноября по 6 декабря порядка 525 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном 6 ноября заявлении ведомства.

Отмечается, что приобретение валюты на средства нефтегазовых доходов федерального бюджета будет осуществляться в рамках действующего бюджетного правила.

«Совокупный объём средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 525,8 млрд рублей», — отметили в Минфине РФ.

Сообщается, что по итогам октября 2018 года общее превышение фактически полученных Россией нефтегазовых доходов составило 12 млрд рублей.

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