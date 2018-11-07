Для строительства АЭС в Польше был бы идеален Росатом, но есть нюанс

Варшава, , 05:02 — REGNUM Какова политическая подоплека заявления польского министра энергетики Кшиштофа Чожевского о необходимости строительства атомной станции в стране, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Анна Мейзер.

Строительство собственной АЭС Польша обсуждает уже очень давно, проблема в том, что сейчас, после аварии на «Фукусиме», есть только одна страна, которая может предложить такой проект, который соответствовал бы всем критериям безопасности — это Россия с ее Росатомом, который также полностью готовит кадры для АЭС и помогает с эксплуатацией. Но правящая коалиция пустить российскую корпорацию в свою страну не готова, а потому вынуждена будет выбирать из небольшого числа других компаний, строящих АЭС. А это либо Hitachi в альянсе с GE, либо французская Areva, либо, с совсем низкой вероятностью, корейские и китайские проекты.

Покупать электроэнергию Польша могла бы с потенциальной Балтийской АЭС в Калининградской области, но, во-первых, строительство заморожено, а во-вторых, все равно возникает пресловутый российский фактор. Некие потуги на строительство у себя АЭС производит Литва, которая закрыла Игналинскую АЭС и чьи огромные политические и экономические амбиции угробили проект строительства АЭС для Прибалтики и Польши. Положение Литвы, которая официально провела закон, запрещающий покупать электричество с «небезопасной АЭС», довольно рискованное, а если Польша все же построит у себя АЭС с помощью Росатома, то Литве придется придется делать выбор — или отказаться от закупок электроэнергии из Польши, или признать, что российская АЭС — не значит опасная АЭС. В случае выбора первого варианта для жителей Литвы все становится совсем сложно — вплоть до перспективы возвращения печек и керосинок.

А какие еще существуют сценарии — и кто в них выигрывает? Если выигрывает? Читайте материал Польская АЭС: пощёчина Литве и Калининграду и другие статьи Анны Мейзер.