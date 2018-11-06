До 2037 года миру потребуется 43 тысячи новых пассажирских самолетов — ОАК

Москва, , 13:29 — REGNUM Объём мирового спроса на новые пассажирские самолёты вместимостью более 30 кресел составит 43,6 тысячи единиц до 2037 года. Их общая стоимость превысит $6 трлн в каталожных ценах 2018 года, считают специалисты Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

«Исходя из целей, поставленных правительством Российской Федерации, объем экспорта российской гражданской авиации к 2024 году должен составить $4,42 млрд», — пояснил старший вице-президент РЭЦ, гендиректор Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций Никита Гусаков.

По его словам, группа РЭЦ принимает участие в реализации соответствующего поручения правительства России, предлагая инструменты поддержки при реализации экспортных контрактов.

Ежегодный прогноз рынка пассажирских самолетов был представлен в ходе проведения международной выставки Airshow China — 2018. Документ представляет собой полноценное маркетинговое исследование в области гражданского сегмента мирового рынка самолётов. Этот сегмент имеет большое значение для ПАО «ОАК», поскольку в соответствии с долгосрочной стратегией развития выручка корпорации от продаж в гражданском сегменте должна вырасти до 45% от общего объема продаж, опережая по темпам роста другие сегменты.