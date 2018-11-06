Главный драйвер снижения цен на нефть — рост запасов сырья

Москва, , 13:28 — REGNUM Нефть марки Brent находится в нисходящем тренде с начала октября и пока он все еще актуален. На прошлой неделе котировки обновили минимум $75,11 за баррель после чего падение продолжилось. Целью этого снижения может служить уровень $70,30 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Главным драйвером снижения нефтяных котировок сейчас выступает рост запасов нефти в США, согласно еженедельным отчетам, а также послабления в санкциях для некоторых стран, которые работают с Ираном. В их число вошли Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея, Тайвань и Турция. То есть фактически санкции против Ирана будут действовать не в полную силу.

«На этой неделе по традиции ожидаются отчеты от Американского института нефти и минэнерго США по недельным запасам сырой нефти и нефтепродуктов. Аналитики ожидают дальнейшего роста запасов, поэтому если статистика окажется лучше прогнозов, то нефть может отреагировать ростом в рамках коррекции», — считает эксперт.

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