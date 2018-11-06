«Энергетика на пределе»: В Киргизии могут поднять тарифы на электричество

Бишкек, , 13:12 — REGNUM Энергетическая система Киргизии работает на пределе возможностей, а на постройку новых энергообъектов нет денег. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов, выступая на заседании правительства.

По его словам, из-за сложившейся ситуации новые промышленные предприятия нельзя подключать к электрическим сетям, иначе возникнет перегрузка подстанций.

«Надо пересмотреть тарифную политику в сторону рентабельности», — подытожил глава минэкономики.

ИА REGNUM напоминает, что по данным Национального энергетического холдинга Киргизии, изношенность энергетических сетей республики в настоящее время достигла 70% .

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По информации аналитиков Всемирного банка, тарифы на электроэнергию для коммерческих и промышленных потребителей в Киргизии соответствуют реальным, а стоимость электричества для населения является самой низкой в мире.

Отметим, что себестоимость киловатт-часа электроэнергии, выработанной Токтогульской ГЭС (крупнейшим энергообъектом страны, производящим до 70% киргизстанской электроэнергии), составляет 0,16 сома (0,15 рубля) за один киловатт-час.

При этом тарифы для бытовых потребителей с 2015 года установлены на уровне 0,77 сома (0,72 рубля) за киловатт-час при соблюдении лимита в 700 киловатт-часов в месяц (в высокогорных районах — 1000 киловатт-часов), а при превышении — уже 2,16 сома (2,03 рубля). Для предприятий и коммерческих потребителей — 2,2 сома (2,07 рубля) за киловатт-час.