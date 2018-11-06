Грабёж и произвол олигархии – Делягин о росте тарифов на вывоз мусора в РФ

Москва, , 13:21 — REGNUM Приближённые к власти олигархи решили ограбить граждан РФ, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее увеличение платы за вывоз мусора, которое должно случиться с 1 января 2019 года.

«Это называется грабёж, — заявил он, комментируя предстоящее повышение тарифов. — Олигархи освоили новую схему. Причем приближённые к власти олигархи. И взялись ограбить граждан РФ. Региональные местные власти будут доить людей. Здесь абсолютный произвол».

При этом повышение тарифов вовсе не означает, что коммунальные службы начнут выполнять свои обязанности с большей эффективностью и рвением.

«Качество вывоза мусора может улучшиться, а может и ухудшиться, — сказал Делягин. — Всё зависит от каждой конкретной ситуации. — Но проблема никуда не денется. Мегаполисы задыхаются в мусоре. В Москве сейчас начнётся реновация. Московский мусор собираются развозить по всей стране. Я думаю, что если бы реновацию начали чуть раньше, можно было бы не строить Крымский мост. Можно было бы из этого мусора насыпать дамбу и сделать Азовское море внутренним озером. И прекрасно жить. И это обошлось бы значительно дешевле».

В этой связи отметим, что, выступая в октябре 2018 года на пресс-конференции, заместитель Председателя Государственной Думы Ольга Тимофеева, комментируя ситуацию с тарифами на вывоз мусора констатировала, что некоторые регионы к запланированным переменам до сих пор не готовы.

«В ряде регионов произошел жёсткий передел рынка, не всегда в лучшую сторону, — заявила тогда Тимофеева. — Сегодня мы видим, как компании борются за тарифы и платежи населения, но нет понимания, какие инвестиции они вложат, как будут развивать переработку. И одна из главных проблем реформы — то, что она реализуется практически без учёта мнения граждан».

Парламентарий констатировала, что с гражданами никто не обсуждал территориальные схемы по обращению с отходами, а слушания если и проводились, то часто формально, с большими нарушениями.

Также напомним, что, по информации «МК», если раньше плата за вывоз мусора была включена в строку «Содержание и ремонт жилого помещения» наших платёжек за ЖКУ и рассчитывалась по квадратным метрам, то с 1 января 2019 года устанавливаются новые правила. Теперь за вывоз мусора граждане начнут платить по отдельной строке, а указанные в ней суммы будут высчитываться не по квадратным метрам, а по количеству проживающих людей.

Кроме того, плата за вывоз мусора будет зависеть от того норматива накопления мусора, что утвердят местные власти, и тарифа на вывоз 1 килограмма мусора, который устанавливает региональный оператор.

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