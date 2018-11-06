Повышение тарифов на вывоз мусора в РФ чревато социальным взрывом?

Москва, , 13:18 — REGNUM Повышение тарифов на вывоз мусора приведёт в России к серьёзному социальному резонансу, полагает зампред комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков. Об этом он заявил 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предстоящее повышение этих тарифов, которые в некоторых регионах РФ вырастут в десятки раз.

«Я отношусь к этому предельно отрицательно, — сказал Жуков. — Дело в том, что, во-первых, это ведёт к определённому социальному резонансу. Любое повышение. Кроме того, это не является оптимальным политическим решением. В ряде случаев, если оно и может быть, то только локально, временно и на незначительную сумму. И оправдано оно может быть созданием временных, локальных структур по переработке мусора».

Кроме того, Жуков уточнил, что немаловажное значение имеет и то, с какой целью будут увеличены тарифы на вывоз мусора.

«Если для того, чтобы эти деньги пошли на создание инфраструктурных объектов, которые бы не просто накапливали мусор, но перерабатывали его, это один вопрос, — отметил Жуков. — И здесь наша социальная реакция совершенно иная. Если за счёт увеличения тарифов будет построен объект, который перерабатывает мусор и вводит его во вторичный оборот, это одна история. Если же это всё то же размещение в окружающей среде, полигонное захоронение, тогда непонятно, куда эти деньги пойдут».

В этой связи отметим, что, выступая в 12 октября 2018 года на пресс-конференции, заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева, комментируя ситуацию с тарифами на вывоз мусора, констатировала, что некоторые регионы к запланированным переменам до сих пор не готовы.

«В ряде регионов произошел жёсткий передел рынка, не всегда в лучшую сторону, — цитирует ее официальный сайт Общественной палаты РФ. — Сегодня мы видим, как компании борются за тарифы и платежи населения, но нет понимания, какие инвестиции они вложат, как будут развивать переработку. И одна из главных проблем реформы — то, что она реализуется практически без учёта мнения граждан».

Парламентарий констатировала, что с гражданами никто не обсуждал территориальные схемы по обращению с отходами, а слушания если и проводились, то часто формально, с большими нарушениями.

Напомним также, как сообщало ИА REGNUM, по словам главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова («Единая Россия») мониторинговая группа комитета Госдумы проанализировала тарифы за сбор бытовых отходов и пришла к выводу, что платёж для семьи из трёх человек, проживающей в обычной 60-метровой квартире, в ряде регионов с 1 января 2019 года может увеличиться в 50 с лишним раз.

«Прогнозный платёж в Туруханской технологической зоне на такую семью увеличится с 230 до 13 тысяч рублей, то есть возрастет на 5,5 тысяч процентов, или в 56 раз», — сказал депутат.

Кроме того, в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа такая же семья из трёх человек с нового года будет вынуждена заплатить две с лишним тысячи рублей вместо прежних 63 рублей, то есть в 33 раза больше.

«В некоторых субъектах Российской Федерации плата за вывоз мусора для граждан увеличится не просто в разы, а в десятки раз. С учётом того, что для большинства наших граждан эта строчка вообще будет новой в платёжке, поскольку раньше в большинстве регионов этот платёж входил в «содержание и ремонт жилого помещения», можете себе представить, какую реакцию это вызовет?» — подытожил парламентарий.