В Костроме переоборудуют главную насосную станцию

Кострома, , 12:54 — REGNUM В Костроме модернизируют главную насосную станцию канализации, сообщает областное телевидение «Русь».В текущем году на данные работы потратят более 24 миллионов рублей, стоимость нового оборудования оценивается в 16 миллионов рублей.

На станции установят новый насос, который будет откачивать городские стоки двух центральных районов с правой части города через дюкер на Коркинские очистные сооружения. Горводоканал готовил модернизацию 2 года. Переключить коллектор на новый насос планируют в декабре.

«Новый насос заменит все действующие ныне. 2 из них отключат, один отремонтировали и оставили в резерве. Новый агрегат обеспечивает суточную производительность станции с большим запасом, а электроэнергии потребляет в 2 раза меньше. Чтобы исключить сбои в жизненно важной для города системе, за последние полгода на станции заменили также участок напорного коллектора, задвижки запорной арматуры с электроприводами и всю электрику», — отмечают в областном телевидении.

По словам директора МУП «Костромагорводоканала» Павла Пылева, запуск нового агрегата сэкономит «около 43% — это примерно 750 тысяч рублей в месяц». ИА REGNUM напоминает, что что в текущем году в Костроме частично автоматизировали работу насосов городского водопровода. На модернизацию оборудования «Костромагорводоканала» было затрачено 1,5 млн рублей: был установлен новый насосный агрегат взамен устаревшего, установлены датчики температуры, автоматизирован процесс запуска промывного насоса, обновлена и настроена система контроля параметров работы оборудования в диспетчерской. параметров работыоборудования в диспетчерской.