Пенсионный фонд Казахстана утверждает, что доля проблемных активов — 0,4%

Астана, , 12:54 — REGNUM Проблемные активы Единого пенсионного накопительного фонда (ЕНПФ) образовались преимущественно после объединения пенсионных активов частных пенсионных фондов, и на 1 октября 2018 года их доля составила 0,4% или около 37 млрд тенге, сообщила пресс-служба ЕНПФ.

ЕНПФ взыскивает задолженности через суд. Достоверность финансовой отчетности по пенсионным и собственным активам ЕНПФ подтверждает ежегодный независимый аудит.

Ранее сообщалось, что на 1 июля 2018 года общая сумма задолженности по 20 проблемным эмитентам ЕНПФ составляла 41,15 млрд тенге по номинальной стоимости.

Напомним, бывший глава Единого накопительного фонда (ЕНПФ) Казахстана Руслан Ерденаев в середине апреля 2018 года был приговорен к 12-и годам лишения свободы. Его осудили по статьям «присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере» и «получение взятки в особо крупном размере».

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