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Глава российского туроператора DSBW признан банкротом

Экономика

На шесть месяцев введена процедура реализации имущества должника

Москва, 6 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  Владелец компании-туроператора DSBW-Tours Карен Гончаров решением суда признан банкротом. Об этом сообщили в Арбитражном суде Москвы.

«Признать несостоятельным (банкротом) гражданина Гончарова Карена», — говорится в решении судебной инстанции.

Также в арбитраже сообщили, что процедура реализации имущества должника введена на шесть месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля стало известно, что российский туроператор DSBW прекратил свою деятельность. По словам главы предприятия Карена Гончарова, его компания больше не может исполнять свои обязательства перед клиентами и банком.

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Банкротство физических лиц
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