Правительство Италии и Еврокомиссия отказываются от бюджетного компромисса

Рим, , 12:45 — REGNUM Правительство Италии не собирается ни пересматривать проект бюджета на 2019 год, ни идти на какой-либо компромисс с Еврокомиссией, заявил министр экономики и финансов Джованни Триа, передает Il Fatto Quotidiano во вторник, 6 ноября.

В проекте бюджета на 2019 и плановый период до 2021 года сказано, что дефицит бюджета, который в Еврокомиссии считают основной проблемой, будет постепенно снижаться, именно на это правительство сделает акцент в переговорах с Еврокомиссией, добавил Триа.

В свою очередь еврокомиссар по экономике Пьер Московичи также заявил, что и комиссия не отказывается от своих более ранних заявлений: там полагают, что бюджет Италии должен быть пересмотрен.

Правительство должно дать официальный ответ на заключение Еврокомиссии до 13 ноября.

Как сообщалось ранее, утвержденный правительством и президентом Италии проект бюджета на 2019 год направлен в парламент и властям ЕС. В парламенте у правящей коалиции есть большинство, а вот руководители Еврокомиссии заявили о необходимости пересмотра проекта из-за слишком высокого запланированного дефицита бюджета. В правительстве отказались вносить поправки, ссылаясь на то, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, и правительство намерено сменить модель экономической политики.

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