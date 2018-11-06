«Ситуация критическая»: В Киргизии приостановили работу НПЗ «Джунда»

Бишкек, , 12:44 — REGNUM В Киргизии пришлось приостановить работу нефтеперерабатывающего завода «Джунда», являющегося одним из крупнейших подобных предприятий в республике. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов в ходе правительственного заседания сегодня, 6 ноября.

По словам высокопоставленного чиновника, причиной, по которой предприятие вынуждено было простаивать, стали судебные тяжбы и доначисление налоговых платежей. Он также отметил, что из-за простоя возникла критическая ситуация — выпадение налоговых поступлений составило 200 млн сомов (около 188,7 млн рублей).

Также Панкратов сообщил о том, что нефтеперабатывающие заводы Киргизии по-прежнему работают не на полную мощность.

Так, Карабалтинский и Токмакские НПЗ, невзирая на ежегодную поставку 450 тысяч тонн беспошлинной нефти из России, уже в течении двух лет не выбирают этот объем и до сих пор не решен вопрос доставки сырья на эти предприятия.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году был запущен китайский нефтеперерабатывающий завод «Джунда», построенный в городе Кара-Балта, расположенном в 60 км западнее столицы Киргизии. Предприятие имеет производственные мощности для производства бензина, дизельного топливо и сжиженного газа. На заводе было создано около 1000 рабочих мест.

Отметим, что Киргизия ежемесячно импортирует в среднем от 70 тысяч до 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. При этом потребности республики в бензине и дизтопливе на 90% покрываются за счет поставок топлива из России и Казахстана. Оставшиеся 10% обеспечивают преимущественно нефтеперерабатывающий завод «Джунда» и Джалал-Абадский НПЗ.