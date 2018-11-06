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Росприроднадзор оштрафовал оборонный завод в Ростовской области

Экономика

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства

Ростов-на-Дону, 6 ноября 2018, 12:25 — REGNUM  Одно из ведущих приборостроительных предприятий России — завод «Прибой» — заплатит 100 тыс. рублей. На такую сумму таганрогское предприятие оштрафовано за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.

К административной ответственности предприятие привлечено департаментом Росприроднадзора по Южному федеральному округу. В Арбитражном суде Ростовской области руководство завода пыталось оспорить размер штрафа, но суд встал на сторону надзорного ведомства.

На официальном сайте АО «Таганрогский завод «Прибой» сообщается, что предприятие специализируется на разработке и серийном изготовлении гидроакустического вооружения для ВМФ.

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