Рубль может пойти в рост после 8 ноября

Москва, , 12:23 — REGNUM Сегодня, 6 ноября, после открытия торгового дня сделки по рублю проходят в положительном ключе. Но эту реакцию можно назвать временной, так как после официального выходного дня 5 ноября трейдеры и спекулянты еще не вернулись полноценно в работу. Кроме того, после длинных выходных, обычно, национальная валюта попадает в просадку. Стратегия роста национальной валюты буде актуальны только после 8 ноября, так как именно на этот день назначено решение по ставке ФРС США, что может изменить настрой на доллар в мире, и, соответственно, сказаться на динамике доллара и евро в РФ, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Из факторов давления на рубль 6 ноября отмечается весомое событие на рынке энергоресурсов: 5 ноября в силу вступили новые санкции США против Исламской республики. Россия активно поддерживает Иран и уже направила официального представителя для того, чтобы «озвучить безоговорочную поддержку Москвы на фоне нового раунда американских санкций». Поступки США все еще демонстрирую агрессию и готовность противостоять всему миру. При таких условиях трейдеры могут готовиться к однозначному дополнительному давлению на РФ в будущем и уже заранее откатывать рубль вниз против доллара и евро.

«6 ноября максимальным уровнем падения рубля в паре с долларом будет отметка 66,50, что на 1,2% выше открытия, а в паре с евро можно ждать достижение уровня 75,60 рубля, что на 0,8% выше начала торгового дня», — считает эксперт.

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