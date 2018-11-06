В Казахстане урожайность зерновых за год выросла на полцентнера с гектара

Астана, , 11:59 — REGNUM В Казахстане на 6 ноября убрано 15 млн 55,9 тыс. га, или 100% от общей уборочной площади регионов, сообщило министерство сельского хозяйства страны. Средняя урожайность составила 15,1 центнера с гектара. По данным ведомства, намолочено 22 млн 781,7 тыс. тонн зерна.

В 2017 году к 6 ноября было убрано 15 млн 359 тыс. га (также 100% от общей уборочной площади областей Казахстана на тот момент), намолочено было 22 млн 272,8 тыс. тонн зерна, а средняя урожайность составила 14,5 центнера с гектара.

В 2018 году, по данным ведомства, территория уборочных площадей в стране составила 15 млн 62,7 тыс. га, в 2017 году — 15 млн 365,1 тыс. га. При этом в ходе посевной кампании в 2018 году засеяли 15 млн 122,6 тыс. га, в 2017 году — 15 млн 411,6 тыс. га.