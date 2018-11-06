Финансовый тупик? Крупный завод Оренбуржья погряз в простое

Орск, Оренбургская область, , 11:58 — REGNUM Машиностроительный концерн «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске Оренбургской области никак не выйдет из простоя. Работа крупного предприятия приостановлена с 12 сентября, и регулярно срок простоя продлевается. Сейчас руководство заявило о пролонгации времени простоя до 12 ноября. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель Федерации профсоюзов Оренбуржья Ярослав Чирков, ясности относительно будущего предприятия нет.

Чирков отметил, что после переговоров с энергетиками на предприятии возобновили электроснабжение, однако тепло отсутствует. Работает ограниченный круг людей: кадровые службы, бухгалтерия, руководство.

Стоит отметить, что 31 октября губернатор Юрий Берг в рамках рабочей поездки на восток региона встречался с руководством завода, обсуждались ситуация на заводе и пути выхода из кризиса. Глава области подчеркнул, что концерн должен возобновить работу как можно быстрее, от этого зависит благополучие работников предприятия и их семей.

Добавим, что во второй половине октября в Москве прошла встреча представителей собственника предприятия, Газпромбанка и компании «Т плюс». Обсуждался вопрос выдачи кредита, однако, по слова Чиркова, пока эта проблема не решена.

Тем временем уставший от кризиса народ ищет новую работу и увольняется, а энергетики подал иск, где требуют признать МК «ОРМЕТО-ЮУМЗ» банкротом.

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