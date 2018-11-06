Патронаж губернатора не спас? «Старый пивовар» Пензы взят под наблюдение

Пенза, , 11:54 — REGNUM Арбитражный суд Пензенской области 6 ноября 2018 года рассмотрел обоснованность банкротных претензий к старейшей пивоваренной компании региона «Старый пивовар», учреждённой в 1997 году с участием одного из высокопоставленных чиновников региона. В отношении ЗАО, имеющего патронажный сертификат губернатора Пензенской области, введён первый этап банкротной процедуры — наблюдение, срок которого неизвестен, так как решение пока не изготовлено. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, иск с требованием признать компанию-пивовара банкротом был подан налоговой службой в середине сентября 2018 года. Сумма претензий к производителю слабоалкогольных, безалкогольных напитков, минеральной и питьевой воды превышала 18,096 млн рублей. При этом с июля 2018 года компания оспаривает одно из решений налогового органа и просит признать недействительным решение налогового органа о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля от 12.04.2018 года №63. Слушание по этому делу было отложено до 13 ноября.

Иск с требованием признать ЗАО «Компания «Старый пивовар» банкротом суд рассмотрел 6 ноября 2018 года и вынес вердикт о введении наблюдения. Известно, что в качестве арбитражного управляющего предлагался один из членов НП СРО АУ «Развитие».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЗАО было учреждено в середине февраля 1997 года и с начала августа 2018 года находится в стадии ликвидации, но в отличие от банкротства добровольная ликвидация может длиться годами. Учредителями компании в ЕГРЮЛ вписаны ОАО «Спорттехника», ООО «Электромеханика», Владимир Волков, данные которого совпадают с данными экс-министра сельского хозяйства Пензенской области, занимавшего свой пост с 2009 года, Игорь Корольков и Леонид Чернев. Последний был основателем пензенского медиахолдинга «Наш дом», но умер в 2016 году. Известно, что в компании работают порядка 240 человек.

Помимо пива и кваса, ЗАО изготавливает лимонады и питьевую воду, а на официальном сайте компании указано, что у нее есть «патронажный сертификат губернатора Пензенской области». Известно, что подобный сертификат выдаётся «в целях придания особого статуса инвестиционным проектам, соответствующим инвестиционным приоритетам Пензенской области».