Независимые сети АЗС не боятся новых проверок, но не понимают их смысла

Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Участники рынка не опасаются новых проверок, потому что и так сдают отчетность каждую неделю, но они не понимают, зачем государство тратит время и силы на эти новые проверки, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 6 ноября, президент Нефтяного клуба Петербурга Олег Ашихмин, комментируя сообщения о поручении правительства проводить внеплановые проверки независимых сетей АЗС.

Как сообщалось ранее, правительство поручило антимонопольной и налоговой службам организацию внеплановых проверок независимых сетей АЗС. «Особое внимание» поручено обратить на «организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%».

Все независимые участники рынка и так находятся под постоянным контролем антимонопольной службы. Отчеты сдаются каждую неделю. Поэтому в таком решении нет никакой проблемы для тех, кто работает легально и открыто.

Вместе с тем непонятно, зачем государство тратит время и силы на проверки того, что и так ясно. На нелегальные заправки с проверками, что интересно, вообще не ходят, потому что у них нет юридических адресов, и контролеры не могут такие проверки оформить.

Что касается показателя в 4%, то он взят из расчетов, которые никакого отношения к действительности не имеют. Для того чтобы развиваться, требуется как минимум 10%. 4% позволяют только выживать.

Возможно, проверки — это форма давления. Вместо того чтобы заниматься экономикой, правительство проводит проверки того, что еще не создано, — отметил Ашихмин.