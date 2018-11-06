Роскачество не обнаружило в консервах качественную кильку в томате‍

Москва, , 11:37 — REGNUM В России провели масштабное исследование любимого многими гражданами продукта — кильки в томате. Было исследовано 10 вариантов консервов по 53 показателям качества и безопасности. В ходе исследований выяснилось, что килька в томате ни одной торговой марке не соответствует стандартам Роскачества, то есть качественной кильки в томате эксперты не нашли, сообщили в ведомства.

Но при исследовании кильки в томате выяснилось, что все консервы безопасны для здоровья, продукция всех тестируемых торговых марок изготовлена из рыбы, все консервы производились с соблюдением требований стерильности. В консервах не обнаружено ни плесневых грибов, ни дрожжей, ни болезнетворных микроорганизмов, ни тяжелых металлов, ни радионуклидов, ни пестицидов.

Одного эксперты Роскачества всё-таки выявили некоторые нарушения. Не все закупленные экземпляры кильки в томате соответствовали ГОСТу. В частности, несоответствия нашлись у шести торговых марок. Три производителя положили в консервы меньше рыбы, чем предполагает, а томатной пасты не доложила одна торговая марка. Также выяснилось, что в цели экономии недобросовестные производители не обжаривают рыбу. Были обнаружены и другие нарушения.

Специалисты Роскачества опровергли бытующее в народе утверждение, что качественный продукт — дорогой продукт. При исследовании самых дорогих и самых дешевых консервов получены почти одинаковые баллы, а значит, покупая кильку в томате, ориентироваться на цену не стоит.

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Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Росрыболовства, российская рыбоперерабатывающая промышленность в состоянии обеспечить потребности внутреннего рынка в консервированной рыбной продукции.

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