Сбербанк начал выплату компенсаций вкладчикам «Уралтрансбанка»

Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM Компенсационные выплаты вкладчикам ПАО «Уралтрансбанк» начал Сбербанк России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Выплаты начались 6 ноября. В Свердловской области на получение компенсации могут претендовать 29,6 тыс. вкладчиков банка, а общая сумма страховых выплат составит 6,9 млрд рублей. Всего, согласно реестру банковских обязательств порядка 32,7 тыс. вкладчиков могут обратиться за компенсацией вкладов на общую сумму 7,25 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление кредитно-финансовых операций была отозвана у «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года Банком России. Причиной решения оператора стали претензии к финансовой политике банка, из-за которой могли бы пострадать вкладчики кредитной организации.

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