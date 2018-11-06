Вторник, 6 Ноября 2018 года
12:52:47 МСК

Сбербанк начал выплату компенсаций вкладчикам «Уралтрансбанка»

Экономика

В Свердловской области на выплаты претендуют почти 30 тыс. вкладчиков на общую сумму чуть менее 7 млрд рублей

Екатеринбург, 6 ноября 2018, 11:45 — REGNUM  Компенсационные выплаты вкладчикам ПАО «Уралтрансбанк» начал Сбербанк России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

Выплаты начались 6 ноября. В Свердловской области на получение компенсации могут претендовать 29,6 тыс. вкладчиков банка, а общая сумма страховых выплат составит 6,9 млрд рублей. Всего, согласно реестру банковских обязательств порядка 32,7 тыс. вкладчиков могут обратиться за компенсацией вкладов на общую сумму 7,25 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия на осуществление кредитно-финансовых операций была отозвана у «Уралтрансбанка» 25 октября 2018 года Банком России. Причиной решения оператора стали претензии к финансовой политике банка, из-за которой могли бы пострадать вкладчики кредитной организации.

Читайте ранее в этом сюжете: Банк России отозвал лицензию у екатеринбургского «Уралтрансбанка»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить