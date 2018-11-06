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Роснефть увеличила добычу жидких углеводородов на 2,6% в третьем квартале

Экономика

Рост стал возможным благодаря эффективному восстановлению добычи на ряде зрелых активов

Москва, 6 ноября 2018, 11:33 — REGNUM  Объем среднесуточной добычи жидких углеводородов в компании «Роснефть» составил 4,73 млн баррелей в третьем квартале этого года, увеличившись на 2,6% по отношению к предыдущему кварталу и на 3,4% в сравнении с показателем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает 6 ноября пресс-служба предприятия.

Отмечается, что рост стал возможным благодаря эффективному восстановлению добычи на ряде зрелых активов путём оптимального выбора и управления фондом скважин. В числе таких активов на предприятии назвали Няганьнефтегаз, Варьеганнефтегаз, Пурнефтегаз, Оренбургнефть.

«Компания продолжает наращивать добычу с учетом предложений, озвученных на заседании Министерского мониторингового комитета стран-участниц Соглашения ОПЕК+ в Алжире в конце сентября 2018 г.», — говорится в сообщении.

Общий объем добычи углеводородов в третьем квартале 2018 года составил 72,4 млн тонн нефтяного эквивалента, а за январь-сентябрь — 211,8 млн. Таким образом показатель второго квартала этого года и девяти месяцев прошлого года был превышен на 3,3% и 0,5% соответственно.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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