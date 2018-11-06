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В ростовском парке «Левобережный» появится зона аттракционов и развлечений

Экономика

На торги выставлена территория площадью 2,3 га

Ростов-на-Дону, 6 ноября 2018, 11:22 — REGNUM  В ростовском парке «Левобережный» появится зона аттракционов и развлечений. Это следует из документации, размещённой на официальном сайте городской администрации, сообщает ИА REGNUM 6 ноября.

Ростовские власти выставили на торги право пятилетней аренды участка площадью 2,3 га, на территории которого и будет оборудована развлекательная зона. Цена лота составляет 9,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что парк культуры и отдыха, расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена», будет оснащён разборной сценой. На эти цели из городского бюджета выделено 13,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Левобережный» открылся в мае 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу рядом со стадионом «Ростов-Арена». Новую зону отдыха на берегу реки Дон площадью 16 гектаров строители облагораживали около полугода. На работы было потрачено около 1 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовский парк «Левобережный» оснастят разборной сценой

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