Ростов-на-Дону, , 11:22 — REGNUM В ростовском парке «Левобережный» появится зона аттракционов и развлечений. Это следует из документации, размещённой на официальном сайте городской администрации, сообщает ИА REGNUM 6 ноября.

Ростовские власти выставили на торги право пятилетней аренды участка площадью 2,3 га, на территории которого и будет оборудована развлекательная зона. Цена лота составляет 9,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что парк культуры и отдыха, расположенный рядом со стадионом «Ростов-Арена», будет оснащён разборной сценой. На эти цели из городского бюджета выделено 13,5 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что парк «Левобережный» открылся в мае 2018 года в преддверии чемпионата мира по футболу рядом со стадионом «Ростов-Арена». Новую зону отдыха на берегу реки Дон площадью 16 гектаров строители облагораживали около полугода. На работы было потрачено около 1 млрд рублей.

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