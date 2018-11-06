Больше всех участников «Лидеров России» в ДФО в Хабаровском крае и Приморье

Хабаровск, , 11:31 — REGNUM Хабаровский край и Приморье представили больше всех участников на конкурс «Лидеры России». Но в ТОП-5 по количеству участников престижного состязания Дальний Восток не попал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Дальневосточном федеральном округе на первую позицию по количеству конкурсантов в «Лидеры России» вышел Хабаровский край — 27,26% участников, за ним, с небольшим отрывом следует Приморье — 26,36%. Далее Якутия — 16,17%, Амурская область 11,91%, Сахалин — 8,04%, Камчатка — 4,45%, Колыма — 3,04%, ЕАО — 1,60% и Чукотка — 1,17% — от общего количества участников российского конкурса.

Дальний Восток не вошел в ТОП-5 России по количеству участников престижного проекта «Лидеры России».

Всего количество участников конкурса, которые прошли все этапы регистрации и допущены к дистанционному тестированию, с учетом иностранных участников, составило 91 445 человек. В конкурсе 2017−2018 гг участниками «Лидеров России» стали 78 170 россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, финалист конкурса «Лидеры России», хабаровчанин Александр Симоненко, рассказал, что участие в конкурсе дало ему не только колоссальный профессиональный опыт, но и карьерный рост. До конкурса 27-летний хабаровчанин работал ведущим специалистом аппарата управления Дальневосточной железной дороги, после — занял должность первого заместителя начальника службы технической политики ДВЖД.