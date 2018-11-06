Резидент СПВ планирует запустить морские перевозки на экранопланах

Владивосток, , 10:56 — REGNUM Скоростную систему перевозки грузов по морю с использованием экранопланов планирует запустить один из резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) — компания «Терминал Акватика». Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Стоимость проекта составляет 93 млн рублей. В нём примут участие Корпорация развития Дальнего Востока и компания «Союзмортранс». Реализация будет проходить под эгидой Российского НТО судостроителей имени академика А.Н.Крылова.

Отмечается, что проект будет реализован в несколько этапов. Сначала будет создана прибрежная инфраструктура и запущены высокоскоростные маршрутные линии Владивосток — Славянка, Владивосток — Большой Камень и Владивосток — Находка. Они войдут

Формирование региональных морских прибрежных сообщений с использованием инновационного водного транспорта будет состоять из нескольких этапов. Первая очередь включает создание прибрежной инфраструктуры и запуск скоростных транспортных маршрутных линий: Владивосток — Славянка, Владивосток — Большой Камень и Владивосток — Находка, которые станут частью скоростной морской транспортной системы «Экранофлот-Приморье». Начало функционирования транспортных линий запланировано на второй квартал 2022 года.

Отмечается, что к настоящему времени резидент СПВ уже достиг предварительных договорённостей о совместном строительстве экранопланов семейства «Иволга» и «Навигатор», а также связанных с подготовкой специалистов и обучением пилотов. Предполагается, что реализация проекта обеспечит рабочими местами 15 человек.

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