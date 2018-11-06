В Перми создадут самый крупный частный технопарк в сфере ИТ

Пермь, , 10:40 — REGNUM В Пермском крае до 2021 года планируют организовать более 100 тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. Для развития технопарков предполагаются дополнительные льготы, что должно стать импульсом развитию ИКТ-сектора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В настоящее время региональным минпромторгом одобрено две заявки управляющих компаний на создание новых технопарков в Перми. Основной деятельностью их резидентов является развитие цифровой экономики и цифровых производств.

Один технопарк разместиться на площадке завода «Морион». Инвестиции в реконструкцию цехов предприятия запланированы в сумме более 700 млн рублей. Предполагается, что этот технопарк станет самым крупным частным технопарком без вложений государственных средств в сфере ИТ. Площадь комплекса составит 86 тыс. квадратных метров. С созданием технопарка увеличится число рабочих мест: с 5500 до 8000. На его базе объединятся предприятия, которые занимаются разработкой и производством инновационных продуктов.

Второй технопарк разместится на площади 17 тыс. квадратных метров. Его выручка прогнозируется на уровне 1 млрд рублей к 2020 году.