Бюджет Чувашии скорректировали в пользу промышленности

Чебоксары, , 10:20 — REGNUM В Чувашии на внеочередном заседании регионального правительства внесли изменения в республиканский бюджет на 2018 год. Доходы казны увеличиваются в целом на 1,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей планируется направить на содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Согласно представленным данным, республиканский бюджет на 2018 год увеличивается по доходам в целом на 1,7 млрд рублей, в том числе за счет собственных (налоговых и неналоговых) доходов — на 1,6 млрд рублей. Власти заявляются, что этот результат «превзошел наши ожидания при определении в конце прошлого года параметров бюджета на этот год», ссылаясь на работу по ликвидации «серой» занятости.

«При текущем уточнении бюджета наибольшая дополнительная сумма средств — 1 млрд рублей — предусматривается на содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности региона», — говорится в релизе.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев сообщил, что подписал указ «О мерах по улучшению инвестиционного климата в Чувашской Республике». Документ принят «в целях повышения инвестиционной привлекательности» республики и «стимулирования предпринимательской активности». Как ранее сообщало ИА REGNUM, речь идёт об аренде за государственные земельные участки и госсобственность на которые не разграничена в размере ставки земельного налога за единицу площади данного участка. Кроме того, для резидентов и инвесторов устанавливается стоимость продажи участка в размере 15% от кадастровой стоимости — при условии, если они являются собственниками зданий и сооружений, расположенных на земельных участках. Чувашские власти отмечают, что принятие данного указа «позволит повысить эффективность вложенных инвестиций в производство, направить высвободившиеся средства на реализацию мероприятий по импортозамещению продукции и на модернизацию действующих производств».

Что окасается других параметров в уточнённом бюджете, то муниципальным учреждениям образования и культуры выделяется 700 млн рублей, из них 247 млн рублей направляется на обеспечение безопасности. На 1,3 млрд рублей увеличивается финансовая поддержка муниципальных образований — в результате объем межбюджетных трансфертов вырастет по сравнению с 2017 годом на 27% и достигнет 20,5 млрд рублей. Значительные средства регион получит в рамках национального проекта «Здравоохранение» на 2019−2021 годы. На три года предусмотрено 2,44 млрд рублей.

«Кроме того, два республиканских объекта здравоохранения включены в федеральную адресную инвестиционную программу на 2019 год: на реконструкцию здания городской детской больницы №2 из федерального бюджета будет направлено 208,3 млн рублей, на строительство здания многопрофильной поликлиники центральной городской больницы в Чебоксарах — более 160 млн рублей. Таким образом, с учетом объектов инвестпрограммы Чувашия получит более 1,118 млрд рублей федеральных средств», — говорится в сообщении.

Из общей суммы средств, выделяемых на развитие культуры, 118,8 млн рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы государственных учреждений культуры и архивного дела. В сфере физической культуры и спорта дополнительные средства в объеме 94,6 млн рублей выделяются на материальное оснащение учреждений спортивной подготовки, 39,7 млн рублей будет направлено на проведение капитального и текущего ремонта учреждений спорта.

В законопроекте предусмотрено уменьшение на 70 млн рублей финансирования реконструкции СДЮСШОР №2 Минспорта Чувашии. Власти поясняют, что данные средства предусмотрены в проекте бюджета на 2019 года, в связи с чем минспорту Чувашии поручено завершить работы по строительству биатлонной трассы «в полном объеме в следующем году». Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что спортивная общественность обращается с вопросом о том, когда будет завершено строительство биатлонной трассы. Однако руководители профильных ведомств ссылаются на трудности, возникшие при оформлении земель, проблемы с подрядчиком. Он поручил провести проверку, чтобы установить причины затягивания сроков строительства объекта и проинформировать о результатах население.

С учётом вносимых изменений доходы республиканского бюджета в 2018 году прогнозируются в объеме 49 407,9 млн рублей (рост к уровню 2017 года — 12,4%). Расходы оцениваются в объеме 50 648,2 млн рублей (рост к уровню 2017 года — 15,5%). Бюджет сформирован с профицитом в сумме 12 402 млн рублей.

Государственный долг Чувашии прогнозируется на 1 января 2019 года в объеме 13 984,7 млн рублей, что составляет 48,1% к собственным доходам республиканского бюджета. Соотношение объема рыночных долговых обязательств к собственным доходам региональной казны составит 22,6%.

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