Большинство крупных компаний РФ опасаются новых санкций США

Москва, , 10:18 — REGNUM Возможное расширение антироссийских санкций США опасаются 86% крупных компаний РФ, сообщает 6 ноября РБК со ссылкой на результаты опроса Института Адизеса.

Специалисты опросили 1015 собственников и генеральных директоров крупных компаний. Так, 97% опрошенных следят за новостями о новых санкциях, 86% опасаются введения ограничительных мер, 14% их не боятся.

При этом респонденты остановились на трех основных вариантах влияния санкций на их компанию — эффект окажет ограничения на поставки в Россию товаров или технологий (35% опрошенных), санкции ослабят рубль (34%), ограничительные меры повлекут за собой запрет на валютные операции госбанков (31%).

Напомним, в 2014 году США и Евросоюз ввели антироссийские санкции на фоне воссоединения Крыма с Россией и гражданской войны на Украине. Ранее стало известно, что решение о введении США второго пакета санкций против РФ в связи с «делом Скрипалей» будет принято после завершения консультаций государственного департамента с конгрессом.

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