«На Луну будет доставлено что-то»: об отправке российских роботов-аватаров

Барнаул, , 10:19 — REGNUM Заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о намерении использовать роботов в качестве исследователей Луны старший преподаватель кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков считает абсолютно реалистичным. Правда, он сомневается, что для этой миссии уже «созрели» роботы-аватары. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM озвученные Роскосмосом новые планы по освоению спутника Земли, он, в частности, отметил:

«Последние двадцать лет уже несколько раз анонсировали планы освоения Луны. Некоторые заявлялись на самом высоком уровне. Однако в конце концов они или отменялись и переносились, или тихо забывались. Пока сложно сказать, отличаются ли новые заявленные планы от старых. Оснований для сомнений много, и это не только уже упомянутые нереализованные программы освоения Луны, но и текущая экономическая ситуация.

В том, что Россия может достичь Луны, сомнений нет. Однако это будет очень дорого стоить. С помощью имеющихся ракет можно обеспечить облет человеком Луны, посадку на Луну автоматической станции, лунохода. Для высадки на Луне человека потребуется тяжелая ракета. И её планируют сделать в первую очередь. Такая ракета пригодится, даже если станция на Луне в ближайшее время так и не будет построена.

Далее — использование роботов в качестве исследователей абсолютно реалистично. И это будет совершенно другой уровень по сравнению с первыми луноходами. Аппараты будут быстрее, проще управляться, легче, функциональнее. Но возможностей гуманоидных роботов, на мой взгляд, ещё недостаточно для выполнения серьёзной работы. Ранее заявлялось, что они будут использоваться для сборки станции. Не думаю, что это будет возможно в ближайшее время.

Мои предположения — все силы будет направлены на создание тяжелой ракеты, и она будет разработана, далее будет сделано несколько миссий на Луну, в рамках которых на Луну будет доставлено «что-то». Какое-то оборудование, роботы — в зависимости от размера финансирования.

Не думаю, что стоит ожидать полета человека, на это нет денег. А доставка оборудования и мягкая посадка отработаны. Весь вопрос в количестве этого оборудования и будет ли результат именно инфраструктурой, с базой и станцией… Может не хватить денег.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о подготовке на поверхности Луны долгосрочной посещаемой базы глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью РИА Новости. Ранее в эфире программы «Большая игра» на Первом канале чиновник пообещал, что в России будет создано большое конструкторское бюро для разработки сверхтяжелой ракеты.

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