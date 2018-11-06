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Глава ОАК указал на грядущий рост потребности в узкофюзеляжных лайнерах

Экономика

Пассажирские лайнеры, рассчитанные на 120 и более пассажиров, будут пользоваться наибольшим спросом во всех сегментах рынка

Чжухай, Китай, 6 ноября 2018, 10:04 — REGNUM  В ближайшие 20 лет доля мирового рынка узкофюзеляжных самолетов составит около 70% от общего числа проданных лайнеров. Об этом в ходе своего выступления на авиасалоне China Airshow в китайском Чжухае заявил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

По его словам, пассажирские лайнеры указанного типа, рассчитанные на 120 и более пассажиров, будут пользоваться наибольшим спросом во всех сегментах рынка. На их долю придется порядка 68% рынка в количественном и около 56% рынка в денежном выражении, считает президент ОАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что в ближайшие 20 лет спрос на китайском рынке на дальнемагистральный самолет CR929, создаваемый российскими и китайскими конструкторами, составит около 1 тыс. машин.

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Авиастроение
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