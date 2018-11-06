В РФ за шесть месяцев 2018 года объем венчурного рынка вырос почти на 15%

Москва, , 09:58 — REGNUM За первые шесть месяцев текущего года объем венчурных сделок в России вырос на 15,4%, до $262 млн, однако их количество снизилось почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 6 ноября сообщает РБК со ссылкой на соответствующий отчет, подготовленный инвестиционной группой RB Partners, компанией EY и Национальной ассоциацией участников рынка альтернативных инвестиций.

Так, за указанный период на российском венчурном рынке было заключено 140 сделок, тогда как за аналогичный период 2017 года их было 162. Вместе с тем в текущем году средний чек одной сделки вырос на 33,6%, до $1,87 млн.

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Отмечается, что внимание инвесторов в основном привлекали проекты, которые ориентированы на пользователей интернета. При этом динамика российского рынка совпадает с мировыми тенденциями. Всего за шесть месяцев 2018 года в мире было заключено 7986 таких сделок на общую сумму $132 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что увеличение доли инвестиций в российской экономике до четверти ВВП будет осуществлено благодаря мерам привлечения частных инвестиций — финансовой стабильности и предсказуемости налоговой политики.

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