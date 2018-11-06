Учёные и предприниматели разработают продукты питания для Сибири и Арктики

Тюмень, , 09:54 — REGNUM Разработку обогащённых полезными питательными веществами, макро‑ и микроэлементами продуктов питания для Крайнего Севера и Сибирского региона в целом обсудили участники круглого стола «Продовольственная безопасность и здоровьесберегающие технологии в условиях Сибири и Арктики», сообщает 6 ноября пресс-служба Тюменского индустриального университета (ТИУ).

Мероприятие прошло на прошлой неделе в большом зале правительства Тюменской области. В нём приняли участие руководители и крупные учёные вузов, научных организаций Тюмени, Санкт-Петербурга, Архангельска, Казани, Краснодара, Кемерово, Томска, Надыма, представители власти.

«Производство продуктов питания, в том числе для территорий с небогатой природой, сложными природно-климатическими условиями, высокотехнологично по своей сути. На его требования инженерный вуз отвечает, прежде всего, своими технологическими и конструкторскими решениями», — сообщила исполняющая обязанности ректора ТИУ Вероника Ефремова.

Глава вуза также отметила, что обычного обогащения продуктов питания недостаточно, поэтому на круглый стол были приглашены эксперты, которые уже работают в указанном направлении.

В начале мероприятия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии между Тюменским индустриальным университетом и Государственным аграрным университетом Северного Зауралья, Тюменским государственным медицинским университетом, Тюменским государственным университетом и российским производителем функциональных продуктов питания, одной из томской компаний.

По итогам мероприятия была принята резолюция, в соответствии с которой предложения участников круглого стола будут взяты за основу для разработки концепции и обоснования формирования приоритетного регионального проекта «Тюменский регион — производитель здоровьесберегающих продуктов питания в рамках глобального проекта Arctic Food and Health». Для запуска проекта на уровне правительства Тюменской области предложено создать проектный офис.