Рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов в Москве

Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве составлен рейтинг специальностей с самыми высокими зарплатами. Первую строчку в рейтинге занимают работники IT-сферы. Их зарплата в среднем составляет 84 тыс. 200 рублей в месяц. Такие результаты рейтинга представил портал Rabota.ru, пишет «РГ».

Вторую строчку в рейтинге заняли специалисты сферы транспорта и логистики — в среднем 70 тыс. 900 рублей. На третьей позиции работники в сфере производства — 66 тыс. 700 рублей.

Далее в Топ-10 специалистов с самыми высокими зарплатами в Москве вошли работники в сфере строительства и недвижимости — 65 тыс. 100 рублей, в сфере продаж — 62 тыс. 200 рублей, финансов и бухгалтерии — 61 тыс. 000 рублей, в банках — 59 тыс. 700 рублей, в управлении персоналом — 58 тыс. 500 рублей, маркетинг и реклама — 54 тыс. 500 рублей.

Рейтинг регионов России с самой высокой средней зарплатой возглавила Москва — 64 тыс. 600 рублей. На втором месте — Санкт-Петербург (50 тыс. 500 рублей), на третьем Екатеринбург (44 тыс. рублей).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата за первое полугодие 2018 года, самые большие заработные платы в России получают жители российского севера и Москвы. Так, средняя зарплата в России — 42 тыс. 555 рублей, а средний заработок в Ямало-Ненецком автономном округе превышает 100,6 тыс. рублей, на Чукотке — 98,2 тыс. рублей, в Москве — 82,7 тыс. рублей.

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