В Китае компанию заставили извиниться за оскорбление памяти героя революции

Пекин, , 09:37 — REGNUM Компания, производящая видео-контент из провинции Шэньси на северо-западе Китая выпустила официальные извинения за неуместные насмешки в адрес китайского революционного деятеля Е Тина, что имело место в одном из виде-роликов производства компании, сообщает 5 ноября агентство Синьхуа.

Извинения компании Xi'an Momo Tech Company, которая держит канал для потоковой передачи видео Baozoumanhua, были опубликованы в издании Monday's China Youth Daily.

«Мы чувствуем вину и просим прощения за эмоциональные неудобства, которые мы доставили семье Е, а также за оскорбление национальных и исторических чувств общественности», — заявила компания, пообещав, что в будущем подобного не повторится.

В видео был с издевкой изменен известный стих Е, чтобы высмеять «безболезненные аборты». Видео широко распространилось по интернету и в китайских СМИ, что вызвало волну недовольства среди населения в связи с неуважительным искажением трудов известного мученика.

В сентябре суд признал компанию виновной в унижении революционного героя и мученика, а также в попрании его светлой памяти безупречной репутации. Кроме того, компании было предписано принести извинения и заплатить 100 тыс. юаней ($14 514) семье Е Тина в качестве компенсации в рамках действующего закона о защите репутации и чести жертв и мучеников.

Напомним, что Е Тин почитается в Китае, как революционный герои и мученик, который вошел в историю, как несгибаемый герой, отказавшийся сдаться Гоминьдану. Стихотворение, которое было извращено в видеоклипе, было написано Е, когда он находился во вражеском плену. Оно стало призывом продолжить борьбу во что бы то ни стало. В одном из его стихотворений звучат следующие строки:

«Я с нетерпеньем ожидаю день, когда подземное прорвётся пламя, взметнётся праха моего живая тень, и гордо заалеет знамя. Жизнь новая забьёт струёй могучей, о нас история расскажет молодым, и в пламени огня, в людской крови кипучейостанусь вечно я живым!»

Читайте также: Любителей оскорбить память жертв и героев в Китае ждет неотвратимая кара

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае заставили пять фирм убрать рекламу, порочащую светлую память героев