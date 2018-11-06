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Кадыров намерен «вдохнуть новую жизнь» в приграничный с Ингушетией район

Экономика

Глава Чечни объявил 2019 год Годом Галанчожского района

Кадыров намерен «вдохнуть новую жизнь» в приграничный с Ингушетией район
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рамзан Кадыров

Грозный, 6 ноября 2018, 09:25 — REGNUM  В Чечне 2019 год будет проходить под знаком Галанчожского района. Такое решение принял глава республики ИА REGNUM. Он объявил об этом со своей страницы в соцсети «ВКонтакте», побывав с рабочей поездкой в районе 5 ноября.

По словам Кадырова, в район, который находится на приграничной с Ингушетией территории, необходимо «вдохнуть жизнь». Чеченский лидер напомнил о трагедии, произошедшей в этих местах в феврале 1944 года, когда были замучены и сожжены жители бывшего села Хайбах. После этого события «ни одному жителю некогда цветущего района не позволяли вернуться к местам проживания предков», отметил Кадыров.

Теперь этот край должен преобразиться: будут проложены новые коммуникации, созданы условия для бизнесменов, готовых вложить свои средства в туристическую сферу, в создание мясо-молочных производств. Для обоих этих направлений в районе имеются все природные условия.

Началом Года Галанчожского района станет прокладка дороги и возведение нового моста через реку Фортанга. Поручение об этом Кадыров уже отдал ответственным лицам.

Напомним, ранее глава республики уже объявлял годы развития Ножай-Юртовского, Веденского, Шаройского, Шатойского и Итум-Калинского районов.

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