Рубль в большей степени слабеет под влиянием внешних факторов

Москва, , 09:11 — REGNUM Российский рубль сегодня, 6 ноября, скорее всего, продолжит медленное снижение по отношению к американской валюте. Ближайшие цели данного движения находятся в районе 66,50. Надо отметить, что ослабление рубля происходит в большей степени под влиянием внешних факторов, чем внутренних, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«После выхода в прошедшую пятницу, 2 ноября, данных по рынку труда в США, которые оказались лучше прогнозов и в части роста заработной платы, и в части роста количества новых рабочих мест, стало очевидным, что ФРС неизбежно еще раз в 2018 году повысит ставку рефинансирования. Процесс ужесточения монетарной политики приводит к снижению цен на гособлигации США, сокращению инвесторами различных рисков, в том числе и на развивающихся рынках. Укрепляется американский доллар», — пояснил эксперт.

Очередное заседание ФРС состоится на этой неделе. Решение будет опубликовано 8 ноября. Скорее всего, ставку пока не изменят, но особое внимание следует обратить на текст заявления FOMC, тональность которого покажет степень желания американского центробанка повысить ставку в декабре. Еще одно событие, которое окажет серьезное влияние на мировые рынки, — промежуточные выборы в Конгресс США.

«Если Республиканская партия потерпит поражение на этих выборах, то есть вероятность серьезного падения рынка акций как в США, так и в Азии и Европе. Следовательно, вырастут риски, что неизбежно негативно отразится на рубле. Поэтому пока прогноз для рубля на 6 ноября остается неблагоприятным — медленное ослабление к 66,50», — считает Богданов.

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